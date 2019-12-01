Авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси зі Стамбула до Одеси

Авіакомпанія Turkish Airlines відновила виконання авіарейсів «Стамбул – Одеса». Про це «Українським новинам» повідомив представник міжнародного аеропорту «Одеса».
Turkish Airlines виконує по 2 рейсу «Стамбул – Одеса» в добу.
Нагадаємо, 21 листопада в одеському аеропорту Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines надломив стійку переднього шасі під час посадки.
Літак авіакомпанії Turkish Airlines отримав серйозні пошкодження носової частини, також у нього відірвалося шасі.
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