Авіакомпанія Turkish Airlines відновила рейси зі Стамбула до Одеси

Авіакомпанія Turkish Airlines відновила виконання авіарейсів «Стамбул – Одеса». Про це «Українським новинам» повідомив представник міжнародного аеропорту «Одеса».

Turkish Airlines виконує по 2 рейсу «Стамбул – Одеса» в добу.

Нагадаємо, 21 листопада в одеському аеропорту Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines надломив стійку переднього шасі під час посадки.

Літак авіакомпанії Turkish Airlines отримав серйозні пошкодження носової частини, також у нього відірвалося шасі.