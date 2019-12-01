Єврокомісію вперше в історії очолила жінка

1 грудня офіційно розпочав роботу новий склад Європейської комісії на чолі з представницею Німеччини Урсулою фон дер Ляен, яка стала першою в історії жінкою на посаді голови Єврокомісії.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Єврокомісія є головним виконавчим органом Євросоюзу. Вона розробляє загальноєвропейське законодавство, а також стежить за тим, як країни ЄС виконують діючі норми. Єврокомісію обрали терміном на 5 років – до 2024 року. Її склад минулого тижня був затверджений Європарламентом. У підтримку нового складу комісії проголосували 461 депутат, проти – 157. До її складу увійшли представники трьох найбільших європейських партійних об’єднань – правоцентристи, праві і ліберали. Ліві і праві популісти і євроскептики були проти, зелені при голосуванні утрималися.

У складі комісії 27 чоловік, представники всіх країн-членів ЄС, крім Великобританії, яка готується до виходу з союзу. Лондон відмовився призначати свого представника, хоча ЄС його до цього закликав.

Фон дер Ляен 61 рік, вона представниця німецьких християнських демократів, політична союзниця Ангели Меркель.