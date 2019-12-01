У Львові підлітки обстріляли житловий будинок

У Львові двоє підлітків обстріляли вікна житлового будинку на вулиці Володимира Великого. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівщини.

«Напередодні, близько 15 години, патрульні викликали мешканці будинку з вулиці Володимира Великого і повідомили, що хтось стріляє по вікнах. Інспектори встановили, що постріли зроблені з недобудованого будинку, розташованого навпроти, вже на сусідній вулиці Княгині Ольги.

Обстеживши занедбану будівлю поліцейські виявили двох хлопців віком 14 та 15 років. На питання, що вони там роблять, відповіли, що вирішили постріляти по пляшках. У молодшого був при собі предмет, схожий на пістолет, а також газовий балончик «Терен 4».