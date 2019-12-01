В’ячеслав Соболєв: що відомо про бізнесмена, якого хотіли вбити в центрі Києва

У неділю,1 грудня, у Києві, на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівській, невідомі обстріляли позашляховик Range Rover, на якому їхав донецький бізнесмен В’ячеслав Соболєв. У салоні автомобіля знаходився син Соболєва, що народився в серпні 2016 року. Дитина загинула від кулі.

В’ячеславу Соболєву 48 років. Він родом з міста Єнакієве (Донецька область). Навчався в середній міській школі №1, а після цього, на протязі трьох років, в інтернаті спортивного профілю міста Харків. Там же отримував вищу освіту – у Харківському інституті фізичної культури і спорту, але в 1992 році перевівся в університет Донецька. Займався професійно спортом. Майстер спорту з велоспорту.

В’ячеслав Соболєв відомий в Донецьку бізнесмен. Ще в 90-х роках він заснував першу в місті мережу сучасних супермаркетів «Обжора».

У 2002 році Соболєв був обраний депутатом Донецької міськради. У квітні 2005 року він був призначений заступником мера Донецька Олександра Лук’янченка. З цієї посади він пішов у Департамент держбезпеки в апараті Ради національної безпеки і оборони. У 2010 році на кінець прем’єрства Юлії Тимошенко став заступником глави НАК «Нафтогаз», пішов звідти при Януковичі.

У 2015 році Соболєв став депутатом Київської обласної ради від БПП.

Влітку 2015 року В’ячеслав Соболєв одружився втретє. Його дружиною стала уродженка Вінницької області Інна Вільчинська, яка володіє «Галереєю Платинум». В’ячеслав також удочерив її доньку Марію. Інна в серпні 2016 року народила хлопчика, який і загинув 1 грудня 2019 року під час нападу на бізнесмена.

Згідно декларації Соболєва, він володіє підприємством «Аграр», а його дружина — «Галереєю Платинум» і підприємством «Темп плюс 2018».

В останні роки проти нього велася активна інформаційна кампанія. Сам Соболєв заявляв, що припинив займатися бізнесом у Донецьку ще в 2007 році, коли продав мережу «Обжора».

“Я продав мережу супермаркетів “Обжора” ще в 2007 році. Коли тільки почали з’являтися перші публікації про нібито мою причетність до фінансування тероризму, генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що я надав всі документи про мою непричетність до “Обжора”. Партія була готова зняти мене з виборів, але, розібравшись, не стала цього робити. Зараз у моїй власності є нерухомість в Маріуполі та Києві, яка і стала метою рейдерських атак і брудної інформаційної кампанії проти мене”, – пояснив сам Соболєв.

Соболєв звинувачував в акціях проти нього Артура Ємельянова — колишнього суддю Вищого господарського суду, з яким у нього був гострий конфлікт на грунті розділу бізнесу.

Соболєв володіє рестораном «Маріо» в центрі Києва, де і сталася страшна трагедія в його родині, 1 грудня.