Невідомі спалили «Chеvrolеt» в Ужгороді

Повідомлення про пожежу на вул. Легоцького в Ужгороді правоохоронці отримали сьогодні, 1 грудня вночі.

Про це пише mukachevo.net.

У Головному управлінні національної поліції розповідають, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що автомобіль належить 60-річному ужгородцю.

Чоловік зазначив, вночі він побачив, як палає його автомобіль «Chеvrolеt Lаcеtti» 2008 року випуску. На його думку машину підпалили.

Відкрито провадження за ч. 2 статті 194 КК україни, тобто умисне знищення майна шляхом підпалу.

«Правоохоронці звертаються до громадян, які були свідками даної події, або мають будь-яку інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, з проханням повідомити про це в Ужгородський міський відділ поліції або на тел. 102», — пишуть правоохоронці.