У Миколаєві розшукують зниклу безвісти 16-річну дівчину

Корабельним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження Леонтьєвої Ліліани Вікторівни 2003 року народження, яка 30 листопада близько 7:15 пішла з будинку, розташованого по пр. Богоявленського, на навчання, та до теперішнього часу місцезнаходження її невідоме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Прикмети: вік 16 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся темно-русяве, прямі, довгі.

Була одягнена: куртка синього кольору, шапка і шарф сірого кольору, джинси синього кольору, кросівки зимові чорного кольору. При собі має рюкзак блакитного кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної, або надати корисну інформацію, повідомляти в Корабельний відділ поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64, або по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.