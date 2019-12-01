Юсупова: більшість щодня кляне всіх, хто допомагає армії. Вам ніде не тисне, що в країні беззаконня, бандитизм?

Популярний блогер і волонтер Наталя Юсупова у своєму блозі пише про те, що в країні кожен день страшні аварії на дорогах гинуть сотні людей.

В країні постійні розбірки із застосуванням вогнепальної зброї, теж багато гине. У країні від нестачі ліків і матеріальних коштів кожен день помирають десятки людей, у тому числі дітей, а більшість, кожен день, клянуть всіх, хто допомагає армії і підтримує воїнів.

Наталія Юсупова зазначає, у таких людей хочеться запитати, їм ніде не тисне, що в країні процвітає беззаконня, бандитизм і смертність перевищує народжуваність? Такі люди кожен день згадують злим словом прихильників п’ятого президента Порошенко, обзивають, як тільки можуть патріотів і ллють бруд на волонтерів.

Юсупова зазначає, таким людям всі Майдани винні, що до революцій, що після, все теж саме, нічого не змінюється, а зараз тільки гірше. Найстрашніше, не бачити очевидного і не помічати реальність. Більшість заслуговує тих, хто ними керує.