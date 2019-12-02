Прожитковий мінімум в Україні для працездатних громадян збільшили до 2102 грн

З 1 грудня прожитковий мінімум для працездатних громадян збільшено з 2007 грн до 2102 грн. Зміни набули чинності, згідно із Законом про державний бюджет України на 2019 рік.

Як йдеться в документі, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 грудня встановлюється в розмірі 2027 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення він буде таким: для працездатних осіб — 2102 грн (раніше — 2007 грн), для втратили працездатність — 1638 грн (був 1564 грн) для дітей від 6 років — 1779 грн (був 1699 грн) та від 6 до 18 років — 2218 грн (раніше — 2118 грн).

Раніше в Пенсійному фонді України нагадали, що у зв’язку з підвищення прожиткового мінімуму автоматично буде перерахований розмір мінімальної пенсії. Для осіб, які втратили працездатність, він складе 1638 грн (раніше — 1564 грн), а максимальна пенсія зросте на 740 грн до 16 380 грн.

Крім того, підвищення прожиткового мінімуму позначиться і на збільшення максимального розміру допомоги по безробіттю — до 8408 грн (він дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам). Збільшаться і деякі соцвиплати. Зокрема, мінімальний розмір аліментів для дітей віком до шести років зросте з 849,5 грн до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років — 1059 грн до 1109 грн.

З 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для працездатних осіб піднявся з 1921 до 2007 грн, а мінімальна пенсія зросла на 67 грн до 1564 грн.

Згідно з прийнятим держбюджетом, в 2020 році прожитковий мінімум становитиме 2123 грн.

У Міністерстві соціальної політики хочуть реформувати прожитковий мінімум і пропонують «відв’язати» від нього більше 150 видів соціальних виплат та фінансових показників.

В листопаді Окружний адмінсуд зобов’язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум. Суд постановив, що уряд повинен провести експертизу сформованої споживчого кошика.