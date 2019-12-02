«У планах – кинути працювати»: Леонтьєв оголосив про відхід зі сцени

Народний артист росії, Заслужений артист Української РСР Валерій Леонтьєв, якому 19 березня виповнилося 70 років, має намір піти зі сцени наступного, 2020 році.

Такими планами він поділився в інтерв’ю КП.

В ході бесіди з журналістами Леонтьєв розповів, що свого часу відмовився від згубних звичок. Так, не так давно він повністю відмовився від випивки, а після 40 років паління кинув цигарки.

Тепер наступний логічний хід — кинути музичну сцену, яку він теж вважає однією зі своїх «шкідливих» звичок. Музикант десятиліттями виступав на великій сцені, але тепер, на його думку, настав час подумати і про інших справах.

В цілому в останні роки артист багато часу проводить за кордоном. Крім нерухомості в Майамі у Леонтьєва є також нерухомість в Іспанії. Правда, в Іспанії останнім часом Леонтьєв практично не буває — свій іспанський будинок він здає туристам, таким чином непогано заробляє.

Валерій Леонтьєв додав, що тепер у його плани входить відхід зі сцени. «Кинув палити, пити кинув, на наступний рік плани — кинути працювати», — відзначив з іронією артист.

Однак співак незабаром пояснив, що це був жарт, і про завершення кар’єри мова поки не йде.

У відвертому інтерв’ю народний артист також відповів на питання про концертних костюмах. Виконавець поскаржився, що змушений витрачати величезні суми на одяг. «Мені, чесно кажучи, вже шкода грошей на ганчірки. Тому що знаєш, яка доля їх чекає. Через рік все це відправляється в які-небудь комори», — уклав він.