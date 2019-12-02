На зворотному боці Місяця почав працювати радіотелескоп

Китайська місія chang’e-4 з дослідження Місяця вже досягла деяких значних досягнень з моменту її запуску в грудні 2018 року. Приміром, у січні 2019 року посадковий модуль місії та марсохід Yutu 2 (Jade Rabbit 2) стали першими роботами-дослідниками, які здійснили м’яку посадку на зворотному боці Місяця. Приблизно в той же час китайське космічне агентство провело перший в історії експеримент по вирощуванню рослин на Місяці.

Тепер місія chang’e-4 вступила в нову фазу. Після року обертання навколо Місяця нідерландсько-китайський низькочастотний зонд (NCLE) приступив до роботи. Цей радіотелескоп був встановлений на супутнику Queqiao і складається з трьох 5-метрових довгих монопольних антен, чутливих до радіочастот в діапазоні 80 кГц — 80 МГц.

Радиообсерваторию розробляло Китайське національне космічне агентство (CNSA) у співпраці з Нідерландським інститутом радіоастрономії (ASTRON).

NCLE — перша обсерваторія, збудована Нідерландами і Китаєм для проведення радіоастрономічних експериментів на орбіті на зворотному боці Місяця. Ця область вважається ідеальною для таких експериментів, оскільки вона віддалена від будь-яких земних радіоперешкод.

З допомогою NCLE будуть проводиться новаторські експерименти в галузі радіоастрономії. Зокрема, радіотелескоп буде збирати дані про самих ранніх періодів в історії Всесвіту.

Зараз прилад може вловлювати сигнали, що з’явилися через 800 мільйонів років після Великого вибуху. Як тільки антени радіотелескопа будуть розгорнуті до повної довжини, вони зможуть захоплювати сигнали, що з’явилися відразу після Великого вибуху. Це дозволить астрономам зрозуміти, як народжувалися перші зірки і зоряні скупчення, утворюючи перші галактики.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», китайський луноход Yutu-2 показав вечір на зворотному боці Місяця. Доба на Місяці триває майже 30 земних, а ніч і день — трохи більше двох тижнів.

За матеріалами Universe Today

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