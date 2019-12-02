У Росії загорівся автобус з десятками людей: опубліковано моторошне відео

У Росії рейсовий автобус, який прямував з Санкт-Петербурга в Кронштадт, згорів в районі селища Ольгіно (Приморський район Санкт-Петербурга).

Відео з місця події очевидці опублікували в соцмережах.

“Моторний відсік автобуса задимів о 12.21, в цей час всередині знаходилися близько 50 осіб. Водій з’їхав на узбіччя неподалік від 45-го будинку по Приморському шосе і допоміг пасажирам вийти”, – повідомляють російські ЗМІ

За попередніми даними, у рейсового автобуса загорівся двигун, до прибуття пожежних він згорів дотла. Постраждалих в результаті пожежі немає.