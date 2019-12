Російську авіацію звинуватили в бомбардуванні сирійського табору для біженців, де загинули 19 осіб

NYT: російські літаки в серпні розбомбили табір для біженців у Сирії, загинули 19 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

Російські літаки в серпні атакували сирійський табір для переміщених сімей, в результаті чого загинули 19 осіб, у тому числі чотири сім’ї, діти і вагітна жінка. Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на фотографії і відеозаписи очевидців з місця подій, записи переговорів пілотів і журнали польотів, отримані від спостерігачів у Сирії.

Табір був розташований на околиці міста Хаас, в 8 милях від найближчої лінії фронту. За словами місцевих жителів, поруч не було військових об’єктів, які могли б стати метою атаки. За даними NYT, авіаналіт був здійснений 16 серпня о 19:17 за місцевим часом. В 19:12 спостерігачі помітили російський літак в районі Хааса, а через п’ять хвилин пілот під кодовим ім’ям 4-64 підтвердив авіаудар, сказавши по-російськи: “Відправив”. Через хвилину після першого удару літак з’явився знову.

Вибух стався у дворі житлового комплексу. За словами очевидців, в цей час там відпочивали від спеки кілька сімей, грали діти. Снаряд зруйнував кілька будинків навколо двору. Газета зазначає, що кадри з місця, отримані від співробітників швидкої допомоги “Сирійської цивільної оборони” (“Білі каски”), “надто жахливі, щоб їх описувати”.

Кілька мешканців табору у момент бомбардування відпочивали у дворі після гри у футбол. У числі жертв, за словами очевидців, також виявилися жінки зі своїми дітьми, які вийшли на вулицю подихати повітрям.

Раніше в цьому році редакція NYT отримала тисячі записів переговорів російських і сирійських пілотів, які виконують бомбардування в Сирії, зазначається в статті. Журналісти витратили місяці на те, щоб перевести і розшифрувати кодові слова, що підтверджують запуск снарядів, у тому числі різні російські фрази: “Спрацював”, “Відправив цукерку” і “21”.

Evan Hill ✔@evanchill Replying to @evanchill Nineteen people were killed and 13 wounded. GoPro video provided to us by @SyriaCivilDef shows how rescuers delayed their response, fearing the warplane would swing around and bomb again. The dead included a pregnant woman, her husband, and their two daughters

Evan Hill ✔@evanchill Replying to @evanchill We geolocated @AliHajSuleiman's photos and determined they did in fact show the attack on the housing complex, which you can actually see through the smoke from the blast.

Evan Hill ✔@evanchill Replying to @evanchill These pictures, shot by @AliHajSuleiman, were the crucial pieces of evidence. Metadata showed he took them at 7:17pm on August 16. They seemed to show the immediate aftermath of the strike on the housing complex for displaced people.

Evan Hill ✔@evanchill Replying to @evanchill That evening, they heard a warplane in the sky and received warnings from a spotter network. But they receive dozens of these warnings per day. Families continued to relax outside. Moments later, the bomb exploded in the middle of the courtyard.

У липні заступник регіонального гуманітарного координатора ООН по Сирії Марк Каттс розповів про “однією з найбільш смертоносних” атак на райони проживання цивільного населення в Ідлібі. Самий значний удар був нанесений по популярному ринку в Маарет ан-Нумане, в результаті чого загинули щонайменше 39 людей, у тому числі восьмеро жінок та п’ятеро дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), наліт зробили російські літаки.

Під вогнем виявився також ринок Саракеб, загинули вісім чоловік, у тому числі жінка і четверо дітей. В Алеппо в результаті мінометного обстрілу загинули сім мирних жителів. Представник ООН зазначив, що ці удари були нанесені через тиждень після обстрілу ринку в идлибском населеному пункті Маар-Шурин. Тоді загинули 12 мирних жителів, 20 отримали поранення.

У середині жовтня The New York Times повідомила, що в травні російські літаки розбомбили чотири сирійські лікарні за 12 годин. Кожна з них, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, входила в підтримуваний ООН “список врегулювання конфлікту”, тобто вони повинні були бути захищені від атак.

Офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив, “серйозне видання стало жертвою маніпуляцій з боку терористів і британських спецслужб”, а представлені в публікації докази атак “не варті навіть паперу, на якому вони були надруковані”.

На початку листопада офіційний представник ООН з прав людини Руперт Колвілл повідомив, що за останні півроку в провінції Ідліб атакам піддалися понад 60 медичних установ. За його словами, ці об’єкти, по всій видимості, були навмисно обрані в якості цілей силами, пов’язаними з сирійським урядом.

Незабаром після цього держсекретар США Майк Помпео розповів, що сирійські війська за підтримки Росії нанесли авіаудари по школі, лікарні та житлових будинків, в результаті чого загинули 12 людей, близько 40 були поранені. У зв’язку з цим Помпео закликав Сирію і РФ припинити бойові дії в районах, де проживає мирне населення.