В уральському селі влади стали брати плату з мешканців за воду, встановивши платну колонку

В уральському селі Сарапулка влади стали брати плату з мешканців за воду, встановивши платну колонку



У Свердловській області адміністрація селища Сарапулка, що в Березівському міському окрузі, вирішила брати плату з мешканців за воду з водонапірної колонки.

Як повідомив виданню URA.ru глава селища Сарапулка Олександр Каюмов, установка платній колонки – міра вимушена, бо вода в ній дуже хорошої якості, а від охочих набрати її немає відбою, особливо від приїжджих навіть з Єкатеринбурга і Березовського, набирають воду десятками літрів.

“У нас дуже хороша вода – в Сарапулке близько 10 джерел. Поруч із колонкою тече Ботановский джерело, якому вже 300 років – всі приїжджають, набирають. Але найчастіше зупиняються біля колонки, вода в ній – наче медом намазана: вона зі свердловини глибиною 63 метри і справді дуже хороша”, – говорить Каюмов.

За слова глави селища, встановивши платну колонку, водоканал вирішує проблему кардинально. “Куб води коштує 43 рубля, але всім жителям, у кого немає водопроводу, будуть видані карти, – пообіцяв він. – Одному жителю ми вже видали її на пробу, зараз тиждень протестуємо, потім все уточнимо, що кому і скільки буде коштувати”.

Відеролікі з платної колонкою з’явився в паблике “Березовський. Новини золотого міста” у “ВКонтакте”. За словами автора відео, пристрій, що стягує гроші за воду, встановлено на вулиці Радгоспної.

“Щоб взяти воду, потрібно заплатити за неї”, – пояснює автор відео, уточнюючи, що колонка встановлена недалеко від його будинку.

Воду колонка видає тільки в обмін на безготівковий розрахунок – на ній горить напис “Притуліть карту”.