Тіна Кароль і Дан Балан підкорили мережу романтичним виступом на M1 Music Awards

Знамениті артисти Дан Балан і Тіна Кароль стали запрошеними зірками ювілейної п’ятої церемонії нагородження M1 Music Awards. На шоу вони виконали спільну пісню “Домой”, продемонструвавши романтичну постановку.

Як відомо, урочиста подія пройшла 30 листопада в столичному Палаці Спорту. Вже вдруге поспіль Тіна Кароль виступила в ролі музичного продюсера M1 Music Awards. Поп-діва запросила до прямого ефіру найуспішніших артистів України, які наживо виконали одні з найпопулярніших хітів свого репертуару.

Не оминула вона увагою і власні композиції. На шоу Тіна Кароль презентувала дуетну пісню з харизматичним Даном Баланом. Артисти виконали ліричний трек “Домой” під світло ліхтариків, якими запалав весь зал Палацу Спорту.

Романтичну атмосферу доповнила постановка Дана Балана і Тіни Кароль. Зірки мали один на двох мікрофон, тому стояли дуже близько. За постановкою, Тіна і Дан перебували на рухомій платформі, а вкінці перформансу лягли на підвищення. Мабуть, всі глядачі очікували на поцілунок знаменитих вокалістів, однак цього все ж не трапилось. Водночас у мережі знову припустили, що між артистами є особлива ніжність, яка може вказувати на ймовірний роман. Поки співаки не коментували жодних припущень.

: wona.com.ua