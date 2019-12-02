Снегопад повлиял на работу аэропортов в США

США буквально заметает снегом.

Зима пришла сразу в 30 штатов страны, в некоторых из них уровень выпавшего снега достиг 30 см.

Из-за снегопада отменили 749 авиарейсов, а еще 4,9 тысячи вылетов перенесли.

В международном аэропорту города Баффало (штат Нью-Йорк) принадлежащее американской авиакомпании Delta Air Lines воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал.

Об этом сообщает USA Today.

В некоторых районах на севере Колорадо выпало до 1 метра снега.

В северо-восточных штатах из-за снегопадов и ветра около 200 тысяч человек остались без электроэнергии. В Миннеаполисе объявлено чрезвычайное положение. В ряде районов закрыты школы.

Метеорологи США прогнозируют, что снегопады будут продолжаться.

Непогода обрушилась на США еще в канун Дня благодарения 27 ноября.

Истчоник: trust.ua