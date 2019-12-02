Прес-секретар президента розповіла, хто написав скандальний пост Зеленського про «солоденькому» для Тимошенко

Прес-секретар президента Юлія Мендель розповіла, як з’явився на світ гучний пост глави держави з критикою глави партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це вона повідомила в інтерв’ю журналістці Наталії Влащенко.

За її словами, хоча при роботі з соцмережі використовуються помічники, цей пост Володимир Зеленський написав сам.

«У багатьох випадках пости в Facebook пише сам президент, але іноді ми пропонуємо свої ідеї… Пост про «солоденькому» написав він. Там же відчувається стиль», — сказала вона.

Нагадаємо, що Зеленський у своєму пості повідомив про те, що Тимошенко пропонувала на ключові посади своїх людей, але їй було відмовлено. Президент іронізував про те, що голова партії «Батьківщина» має гарну фігуру, оскільки їй не дають «солоденького».