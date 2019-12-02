В Японії жінка вперше в історії стала капітаном есмінця

Вперше в Японії жінка стала капітаном есмінця, оснащеного багатофункціональною бойовою системою “Іджіс” (Aegis) національних сил самооборони

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Киодо.

Капітан Міхо Отані у віці 48 років очолила команду есмінця “Меко” із 300 людьми під час урочистої церемонії на базі Майдзуру в префектурі Кіото.

“Я очікую виконання від вас нашої місії без коливань”, – звернулася капітан Отані до своїх морякам.

“Для мене велика честь стати першою жінкою-капітаном. Я думаю, у нас стане більше жінок. Як би це зробити нормою?” – сказала вона.

За даними японської преси, Отані серед небагатьох жінок закінчила державну Академію оборони Японії в 1996 році. У 2013 році вона стала першою жінкою-капітаном навчального корабля “Сімаюкі”, а в 2016 році Отані прийняла командування на есмінці “Ямагірі”.

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