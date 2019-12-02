Відомі подробиці погоні за п’яним водієм, який влетів у бетонний стовп (відео)

Як повідомляли вчора Новини по-рівненськи у Гощі нетверезий водій утікав від правоохоронців та скоїв ДТП. Деталі цієї пригоди нині повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

До поліції учора, першого грудня, близько 15 години надійшло повідомлення, що у селищі Гоща водій автомобіля «Volvo» на дорозі поводить себе підозріло, ймовірно перебуває в стані сп’яніння.

На пошуки вказаного транспортного засобу негайно вирушила група реагування патрульної поліції Гощанського відділення. На вулиці Рівненська у селищі поліцейські помітили автівку, яка підлягала орієнтуванню. Однак на законну вимогу правоохоронців зупинитися водій лише додав швидкості.

Переслідуючи авто, поліцейські викликали на допомогу ще один екіпаж, однак водій автомобіля «Volvo» так і не зупинився. А вже на вулиці Незалежності він не впорався з керуванням та врізався у бетонний стовп.

Як з’ясували поліцейські, за кермом перебував 49-річний місцевий житель, приватний підприємець. Відповідно до освідування він перебував у стані алкогольного сп’яніння: прилад «Драгер» показав 2,60 проміле.

Чоловік внаслідок ДТП не постраждав.

На нього працівники поліції склали три адміністративних протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп’яніння, за невиконання водієм вимоги про зупинку та спричинення ДТП.

Загалом минулої доби правоохоронці на Рівненщині склали 12 адміністративних протоколів за статтею 130 КУпАП, а впродовж 11 місяців – 3559.

: tomat.rv.ua

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