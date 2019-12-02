Зеленський заявив, що на саміті в Парижі можливе обговорення газового питання

В ході саміту нормандської четвірки у Парижі 9 грудня може бути підняте питання про укладення нового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborczа.

Він зазначив, що газопровід Північний потік-2 значно послабила позиції України на переговорах.

“Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект, я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий договір про транзит на строк до 10 років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не буде противитися цьому, тоді ми зможемо говорити, що Північний потік-2 не є політичним проектом. Поки що це твердження без будь-яких підстав”, – вважає Зеленський.

Президент зазначив, що під час телефонної розмови з ним президент РФ Володимир Путін прийняв до уваги позицію України щодо транзиту газу.

“Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Що б не побажали обидві сторони, це жодним чином не повинні бути пов’язано з Донбасом. Хоча не виключаю, що транзит газу також розглядається в нормандському форматі”, – сказав він.