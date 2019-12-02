Водія-вбивцю з Дніпра можуть випустити на волю

Вже в цей вівторок, 3 грудня, Червоногвардійський районний суд знову буде розглядати резонансну справу водія-вбивці з Дніпра.

Мова йде про Олексія Цаценко, з вини якого в аварії загинув пасажир його автомобіля, відомий PR-спеціаліст і політтехнолог Сергій Лященко.

Тоді, в ніч з 23 на 24 лютого 2017 року ця подія сколихнула не тільки Дніпро, але і всю Україну. Іномарка, якою керував Олексій Цаценко, врізалася в електроопору на перехресті проспекту Пушкіна і вулиці Шмідта.

Пізніше експертиза показала, що водій був п’яний. Тоді Цаценко намагався втекти прямо з місця ДТП, влаштовував істерики в лікарні, де у нього хотіли взяти кров для аналізу на наявність алкоголю. І це була перша його спроба уникнути покарання. Потім Цаценко стверджував, що не перевищував швидкість, і перекладав вину на свого загиблого пасажира – нібито він смикнув водія за руку. Експертиза цю версію не підтвердила.

31 липня 2018 року, після довгої судової тяганини, в Дніпрі винесли вирок Олексію Цаценко – 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Здавалося б, нарешті злочинець понесе покарання. Але Цаценко не залишав спроб піти від відповідальності.

Зараз апеляційний суд скасував вирок Олексію Цаценко і відправив справу на перегляд до суду першої інстанції, а обвинуваченого залишили під вартою. Розглянути справу знову стало необхідним через те, що була втрачена частина архівних аудіозаписів судових засідань у суді першої інстанції у зв’язку з проведеним там ремонтом.

По суті, вирок скасували не через сумніви в провині Цаценко, а через процесуального порушення, пов’язаного з відсутністю аудіозаписів судового засідання. Захисники Цаценко в цей час ще й намагалися домогтися пом’якшення запобіжного заходу, посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини.

Але судді Дніпровського апеляційного суду залишилися непохитні, вказавши на:

1) зміст Цаценко під вартою відповідає охорони прав та інтересів суспільства і потерпілих, а також не суперечить практиці Європейського суду з прав людини, згідно з якою обмеження прав людини на свободу можливо у випадках, передбачених законом;

2) більш м’яка запобіжний захід не зможе гарантувати, що Олексій Цаценко знову не спробує втекти.

3 грудня в 11:00 долю Олексія Цаценко будуть вирішувати в Красногвардійському районному суді.

Ми з нетерпінням чекаємо, яке рішення прийме суддя: залишити Цаценко під вартою і убезпечити місто, а може бути і всю країну, від вбивці, як і вимагає того закон, або дати йому можливість втекти і уникнути відповідальності? Адже, як видно з хронології подій, саме цього він і добивається.