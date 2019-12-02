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«Ревнував і жорстоко знущався»: українська зірка відверто розповіла про колишнього чоловіка-тирана

02.12.2019

Відома українська актриса Олеся Жураковська приголомшила розповіддю про колишнього чоловіка-тирана.

Так, в інтерв’ю програмі «Світське життя» зірка поділилася, що в студентські руки вийшла заміж за бізнесмена-мусульманина, який з часом став ревнувати і жорстоко знущався над нею. За словами Жураківської, вона не розуміє, навіщо вибирати яскраву жінку-актрису, щоб потім так себе вести.

«Якщо людина ревнує і не може контролювати, то це потім перетворюється на трагедію. Це дуже дивно, коли ти обираєш собі яскраву жінку-актрису, а потім починаєш себе так вести…» — зазначила Олеся.

Також Жураковська додала, що токсичні відносини тривали протягом п’яти років, після чого вона наважилася розірвати їх.

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