Символ української корупції екс-прокурор Кулик може очолити один з відділів СБУ

27 листопада прокурор Костянтин Кулик був звільнений з органів прокуратури. За словами екс-нардепа Лещенко, за збереження Кулика в ГПУ боровся до останнього олігарх Ігор Коломойський, якому Кулик надав безліч послуг.

За даними журналіста Станіслава Речинського, після звільнення з ГПУ Кулик отримає посаду в СБУ.

Нагадаємо, в 2016 році відносно прокурора Костянтина Кулика розпочато провадження про незаконному збагаченні і він став першим чиновником, якого звинуватили за цією статтею.

Антикорупційне бюро встановило, що за п’ять років роботи він заробив 1,6 млн гривень. А квартири і машини коштували 5 мільйонів, тобто за півтора року Кулик накупив майна на суму більше, ніж його зарплата за п’ять років.

Більшість свого майна Кулик оформив на свою матір і матір своїх дітей Ірину Німець, включаючи трикімнатну квартиру загальною площею 249,3 м2 в елітному комплексі «Дипломат-Хол» у центрі Києві, де прокурор незаконно надбудував додатковий поверх площею в кілька сотень квадратних метрів над своєю квартирою.

У повідомленні про підозру також було зазначено, що на валютних картах у Кулика були 43 700 євро, які були зняті в Німеччині та Люксембурзі «невстановленими особами».

У лютому 2019 Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального Кодексу, що передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Тому НАБУ змушений був закрити справу Кулика.

Будучи замначальником департаменту міжнародно-правового співробітництва та начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генпрокуратури він реалізував фейковий план Луценка про «конфіскацію общаку Януковича», забезпечивши секретне рішення Краматорського суду.

Крім цього, Кулик причетний до старого справі про розкрадання коштів «Укрзалізниці». Мова йде про переведення 260 млн. гривень з відомства залізничників в якийсь фонд «Артеміда».

Саме люди Кулика вели справу про держзраду проти Михайла Саакашвілі в кінці 2017 року, коли той увійшов у клінч з президентом Порошенко. Сам Саакашвілі вважає його повністю сфабрикованою за замовленням екс-президента.

А восени 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Кулик був задіяний у кримінальному провадженні, в якому фігурує компанія Burisma, членом ради директорів якої був Хантер Байден, син екс-віце-президента США Джо Байдена. Політичний експерт Дмитро Співак вважає, що необхідно провести розслідування на предмет передачі прокурором Куликом державних таємниць адвокату президента Америки Рудольфу Джуліані. «Це та людина, хто разом з екс-генеральним прокурором України втягнув нашу країну в колосальний міжнародний скандал», — сказав він.

Раніше в ЗМІ було опубліковано листування Кулика з колишнім главою терористичної організації «Оплот» Євгеном Жиліним, які воювали на стороні ДНР і вбитим в Росії восени 2016 року.