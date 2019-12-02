Вчені знайшли пояснення унікальному зору раків-богомолов

Зорова система раків-богомолов довгий час ставила науковців в тупик. Ці неймовірні істоти можуть сприймати видиме, ультрафіолетове і поляризоване світло.

Для порівняння: у людей є три типи цветочувствительных колбочок в очах. Завдяки їм ми можемо розрізняти близько 10 мільйонів кольорів. У раків-богомолов типів цветочувствительных колбочок 16 — можна тільки уявити, наскільки більш яскравим і барвистим вони бачать наш світ.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Те, як ці членистоногі розміром з палець обробляють так багато візуальних деталей з таким крихітним мозком, досі було загадкою для дослідників. Тепер вчені з Швеції, США та Австралії проаналізували ряд структур в нервовій системі раків-богомолов і дізналися, як ці маленькі істоти розвинули свої дивовижні здібності.

Вчені з допомогою методів фарбування і мікроскопії з’ясували, як очні нерви пов’язані з різними частинами мозку цих тварин, і створили свого роду карту зорової системи раку-богомола.

Дослідники зосередилися на ниркоподібним теле — відділі в очному стеблинці членистоногого, тісно пов’язаним з мозком. У раків-богомолов воно складається з кількох частин.

Виявилося, що одна з них з’єднана нейронними зв’язками з зоровим центром ротоногого, а інша — з органом, аналогічним за функціями грибовидному тіла у комах. Грибоподібна тіло відповідає за навчання, обробку запахів і асоціації. Зоровий центр обробляє візуальну інформацію, а потім передає її в ту частину мозку, яка відповідає за формування і збереження спогадів.

Як пояснив невролог Ніколас Страусфельд з Університету Арізони, це означає, що раки-богомоли в процесі еволюції розвинули особливі нервові структури і «продублювали» центри пам’яті. Ці еволюційні зміни дозволили ракам-богомолам зберігати і обробляти дуже складну візуальну інформацію.

Дослідження було опубліковано в «The Journal of Comparative Neurology».

За матеріалами Science Alert

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