У Дніпрі 2 грудня на вулиці Данила Галицького під вікнами багатоповерхівки виявили тіло жінки.

Попередньо, смерть настала внаслідок падіння з висоти шостого поверху.

За словами сусідів, жінка вистрибнула з вікна власної квартири. Останнім часом загибла часто влаштовувала у себе вдома гуляння, які супроводжувалися розпиванням алкоголю і постійними бешкетами. Нерідко їх доводилося вирішувати правоохоронцям.

За непідтвердженою інформацією, останній прийом гостей також закінчився конфліктом, однак чи стало це причиною для такого рішення з боку загиблої – невідомо.

На даний момент в деталях події розбираються співробітники поліції.

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У Дніпрі жінка викинулася з вікна висотки

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