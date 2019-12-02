Професіонали «Альфи»: стало відомо, кого окупанти вбили на Донбасі

Бійцями, загиблими 1 грудня на Донбасі, виявилися співробітники спецпідрозділу СБУ «Альфа» Денис Волочаев і Дмитро Каплунов.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав екс-боєць «Альфи», кіборг, а нині народний депутат України від «Голосу» Роман Костенко.

«Зараз багато говорять про переговори з Росією, хтось навіть очікує газову подачку від Кремля, проте майже щодня зі сходу надходять сумні звістки, які нагадують, що в Україні йде війна, розв’язана агресором. Війна, яка щодня забирає життя кращих. Чергове трагічне повідомлення з Донбасу – при виконанні бойового завдання загинули два офіцера спецпідрозділу «Альфа» СБУ – Денис і Дмитро», – розповів він.

«Це важке горе для рідних і непоправна втрата для бойових побратимів. А також це нагадування про те, що бійці «Альфи» – це не «маски-шоу» на обшуки, а це захисники Батьківщини, які щодня ризикують, а часто і жертвують своїми життями заради мирного неба над Україною», – додав Костенко.

Він підкреслив, що був добре знайомий із загиблими Героями, адже за час війни разом з ними пройшов через багато випробувань і виконав чимало завдань.

«Це були сильні, надійні та мужні воїни, висококваліфіковані професіонали, справжні офіцери і патріоти України. Покойтесь зі світом, хлопці», – вшанував пам’ять захисників Костенко.

На загибель захисників також відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив слова співчуття і пообіцяв домогтися припинення вогню, щоб не гинули українські Герої. Українців розлютила позиція глави держави, і вони побачили в ній меседж про капітуляцію.

Крім того, інформація про загибель захисників з’явилася на офіційному сайті СБУ. «Служба безпеки України з скорботою повідомляє, що під час виконання бойового завдання на сході України загинули два бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ. Колектив Служби висловлює глибокі співчуття рідним загиблих співробітників Дениса Волочаева і Дмитра Каплунова», – йдеться в повідомленні.

«Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС – велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття сім’ям загиблих героїв», – наводить слова глави СБУ Івана Баканова прес-служба відомства.

Також в СБУ запевнили, що всебічно підтримають сім’ї загиблих офіцерів, а бойові побратими не залишать близьких наодинці з горем.