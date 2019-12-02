JP Morgan погіршив Україні економічний прогноз і чекає девальвацію гривні

Українська економіка зросте не так сильно, як спочатку очікувалося. Аналітики JP Morgan погіршили свій прогноз на нашу ВВП за підсумками 2019 року з 4,3% до 4%.

І залишили в силі попередню оцінку на 2020-й — про збільшення обсягу внутрішнього валового продукту на 3,8%.

«Незважаючи на поштовх до інвестицій, ми прогнозуємо помірне уповільнення в 2020 році на тлі зниження транзиту газу і деякого негативного короткострокового впливу земельної реформи», — підкреслили експерти.

Але пообіцяли девальвацію гривні:

до 25 грн/$ — за підсумками 2019 року;

до 26,5 грн/$ — за підсумками 2020-го;

до 27,5 грн/$ — за підсумками 2021-го.

При цьому JP Morgan погіршив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році — з 2,8% ВВП до 2,9% ВВП. У 2020 році цей показник очікується на рівні 3,4%, а в 2021-му — 5%.

Аналітики вважають, що січні-березні наступного року Україна отримає два кредитних траншу від МВФ.

«Основні вимоги стосуються земельної реформи, законопроект пройшов перше читання і передбачає відкриття ринку землі з 1 жовтня 2020 року і поправок в банківське законодавство, які запобігли б скасування націоналізованого Приватбанку і, ймовірно, незабаром будуть зареєстровані в парламенті», — зазначили вони в звіті.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro