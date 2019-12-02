У МВС розповіли подробиці затримання підозрюваних в убивстві 3-річного хлопчика

Під час проведення слідчих дій в рамках розслідування обстрілу в центрі Києва, в якому загинув 3-річний хлопчик, було допитано десятки свідків і оглянуті вдома навколо місця злочину.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Спасибі сотням співробітників Національної поліції, не спали цієї ночі для того, щоб знайти вбивць трирічного малюка.

Було допитано десятки свідків, зняті відеозапису з камер відеоспостереження, проведені огляди будинків навколо місця цього жахливого злочину», — написав Геращенко в Facebook.

Він також додав, що злочин було замовним убивством, але метою було не маленький хлопчик.

«Завдяки такій швидкій і ефективній роботі були затримані двоє чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у виконанні замовного вбивства. Звичайно, метою вбивць був не невинна дитина, а його батько — В’ячеслав Соболєв», — повідомив Геращенко.

Він додав, що поліція продовжує слідчі (розшукові) дії по встановленню всіх осіб, які можуть бути причетні до цього злочину — його організаторів і замовників.

Незабаром затриманим буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, 2 грудня були затримані підозрювані у вбивстві 3-річного хлопчика, який загинув в результаті обстрілу автомобіля в центрі Києва.