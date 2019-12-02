Загрожує довічне: відомий бізнесмен потрапив у гучний скандал з вбивством журналістки

У суботу, 30 листопада, суд Мальти звинуватив бізнесмена Йорджена Фенека в співучасті у вбивстві журналістки Дафне Каруани, яка загинула в жовтні 2017 року внаслідок підриву її автомобіля.

Суд постановив заморозити рахунки підприємця і відправив його під варту – зараз він перебуває у в’язниці Коррадіно”, – йдеться в повідомленні.

При цьому, бізнесмен не визнав себе винним за цим звинуваченням і по іншим, зокрема у фінансуванні злочинної організації і змові з метою скоєння злочину.

Якщо його все ж визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення.