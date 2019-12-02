Кейт Миддлтон засняли за готовкой (фото)

Кейт Миддлтон в очередной раз завоевала симпатии британцев, когда стало известно об очередном проекте герцогини Кембриджской.

Она организовала благотворительную акцию в преддверии новогоднего уикенда.

Как было объявлено, Кэтрин вместе с принцем Уильямом встала к плите, чтобы приготовить праздничный обед для тех, кто будет работать в Рождественскую ночь. Кэтрин устроила вечеринку для волонтеров одного из ее проектов, оказывающих помощь бездомным.

Телезрители смогут полюбоваться на то, как Кейт, мама троих очаровательных детей, справляется с половниками, кастрюльками и сковородками — в рамках документальной программы BBC, посвященной этому мероприятию.

Кэтрин, хотя и может позволить себе свалить «готовку» на помощниц, кстати, часто демонстрирует кулинарные способности своим родным и не боится запачкать руки.

На этот раз, герцогиня все же получит некоторую помощь — в виде ценных советов от настоящего эксперта в области приготовления еды. Речь идет о 84-летней Мэри Берри — авторе 75 кулинарных книг и ведущей популярного телешоу The Great British Bake Off. Она также примет участие в программе.

В преддверии выхода на экраны фильма о кулинарных «подвигах» Кейт и Уильяма, принц дал небольшое интервью, в котором объяснил, почему он и его законная супруга не жалеют времени и сил на благотворительность. «Еще с тех пор, как я был ребенком, я мог наблюдать, как мои родители — принц Чарльз и принцесса Диана — уделяли добрым делам очень много времени.

И я с детства усвоил мысль, что если кому-то, как мне, например, так повезло в жизни, то я просто обязан помогать другим — тем кто в этом так нуждается.

Причем, помогая людям, я сам многому учусь, узнаю много нового и начинаю понимать то, что не понимал раньше» — поведал принц.

: showdream.org