В одесской больнице мать пыталась задушить пятимесячного сына (видео)

В одесской больнице проходящая лечение женщина пыталась задушить подушкой своего пятимесячного сына. Младенец кричал и мешал матери напиваться.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Женщина купила возле больницы водки и пришла пить ее в палату. В это время проснулся и расплакался ее пятимесячный сын. Женщина накрыла его лицо подушкой и попыталась задушить ребенка, чтобы он не мешал ей выпивать. Происходящее увидела соседка по палате. Она остановила нетрезвую женщину и подняла тревогу.

Матери малыша объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

﻿

: usionline.com