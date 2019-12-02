Бывшая жена Потапа похвасталась ярким образом

Экс-жена известного рэпера показала ему, что он потерял.

Дело в том, что на выходных в столичном Дворце спорта прошло торжественное вручение музыкальной премии M1MusicAwards. На нем присутствовало много звезд, в том числе продюсер Ирина Горовая, которая долгое время являлась супругой Алексея Потапенко и вместе с ним руководит продюсерским центром Mozgi. На мероприятии она появилась в откровенном платье и с ярким макияжем, пишет ivona.bigmir.net.

Горовая представила свой роскошный наряд в Инстаграм. На фото прекрасно видно ее серебристо-розовое платье с очень глубоким разрезом на ноге от дизайнера Екатерины Сильченко. Такой импозантный образ знаменитость дополнила босоножками на высоком каблуке и выразительным мейкапом.

На вручение премии Ирина Горовая побывала вместе со своими детьми – 21-летней Натальей и 11-летним Андреем Потапенко. Нужно признать, что многие отметили, насколько роскошно выглядела женщина в этом наряде, а ее стройным ногам может позавидовать любая женщина. Между тем, на одном из фото Ирина даже “померялась“ ногами с украинской исполнительницей боливийского происхождения Мишель Андраде – обе девушки заслуженно получили множество комплиментов в Сети.

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Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina) 30 Лис 2019 р. о 8:55 PST

: hyser.com.ua