В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе сирийского города Кобани.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Взрыв произошел в понедельник на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции, сказали в военном ведомстве. Машина получила повреждения. Угрозы жизни пострадавших военных нет, заверили в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что инцидент произошел во время рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо).

Российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование на севере в соответствии с меморандумом, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции. Первое патрулирование на севере Сирии Россия и Турция провели 1 ноября.

Российская военная полиция при патрулировании в Сирии использует бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», а также бронетранспортеры БТР-80.

В ноябре также сообщалось, что совместный патруль российских и турецких военных в городе Кобани был атакован группой местных жителей, которые забросали конвой камнями и «коктейлями Молотова».

: hvylya.net