«Хай їдуть!» Зеленський дав пораду прихильникам Росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський рекомендує проросійськи налаштованим мешканцям, які проживають у тому числі і на території окупованого Донбасу, покинути країну і переїхати в Росію.

При цьому він вважає, що таких українців зовсім небагато. Про це він розповів в інтерв’ю Der Spiegel.

«Висловлюється думка, що більшість людей на Донбасі хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Але є і невизначені. І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті, хто за РФ, можуть поїхати, вона зараз роздає нелегальні російські паспорти. Кожна людина має право вибирати, де він хоче жити», – зазначив глава держави.

За його словами, позиція українців, які отримали російський паспорт, «неправильна». Оскільки ці люди живуть на території України, але вважають її територією Російської Федерації.

«Це не працює», – підкреслив Зеленський.

Українців же, які володіють одночасно паспортами України та Росії, а також отримують соцпідтримку від обох країн, він назвав «сбившимися з шляху».

При цьому президент закликав боротися за проросійськи налаштованих громадян, які проживають у ОРДЛО.

«У мене немає морального права говорити «тьху». Ми повинні повернути цих людей, боротися за них. Але я б не став боротися за тих, які вважають себе росіянами», – заявив Зеленський.