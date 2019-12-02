«Як за Януковича!» Мережа розлютила озброєна охорона кортежу Зеленського

Українських користувачів мережі обурило фото, на якому видно, що по маршруту кортежу президента України Володимира Зеленського розставлені бійці Національної гвардії.

Його опублікував на своїй сторінці колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначивши, що щоранку їздить тією ж дорогою, що і глава держави.

«Я неодноразово спостерігав картину розміщення бійців Нацгвардії вздовж маршруту президентського кортежу. Цим видовищем насолоджуються всі села і водії, які користуються цією дорогою, аж до Обухівської траси. Так було і сьогодні, приблизно в 10:00 ранку. Пропустимо той факт, що офіційний робочий день у нас починається в 9:00, а не о 11:00. Що дозволено пенсіонеру – не дозволено президенту, 24/7. В теорії, звичайно», – з сарказмом зазначив Омелян.

Також колишнього міністра обурило те, що Зеленський, незважаючи на передвиборчі обіцянки, йде по шляху колишніх топ-політиків України і настільки відверто демонструє суспільству.

«Питання в наступному: хтось порадив президенту це робити? І які асоціації виникають у нього, коли він дивиться на замерзлих солдатів через вікно свого броньованого «Мерседес-Ровера»? Невже ні в кого не вистачає мізків пояснити, що ця «ланцюг» воїнів не здатна запобігти жодного теракту? Максимум, що встигне зробити солдатів, – це сказати «ой», коли добіжить до місця події», – поділився своєю думкою Омелян.

Він підкреслив, що з точки зору безпеки, чим менше людей знає про маршрут першої особи держави, тим спокійніше йому їхати.

Воїни НГУ охороняють маршрут кортежу Зеленського

Facebook Володимира Омеляна

«І, взагалі, я б радив забути про теракти. Це точно не є загрозою, це просто улюблена гра: «Вас хочуть убити, і ми єдині можемо вас захистити». В українській політичній традиції – виносити безглуздих керівників на Майдані. І останнє запитання: звідки у народного Голобородько такі кучмівські замашки?» – потроллил президента екс-глава Мінінфраструктури.

У коментарях під постом також спалахнули жаркі дискусії з приводу безпрецедентних заходів безпеки, які створюють для Зеленського. Українці вибухнули обуренням і невдоволенням.

«Так вони це, стоять і думають, у кого це лисопед для президента позичити. Кожен в кінці зміни по одному повинен здати», «Або щоб палицю в колесо лисопеда вставити», «Сподіваюся, подарований великий хоч на багажнику возить», «У нього тепер броньований лісапет є, з іменними номерними знаками», «Боїться свого народу», «Добре, що хоч залізничної платформи немає», «З Івана пана», «Там дійсно стоять хлопці-строковики і шлють йому прокляття», – обурюються українці.

«Те ж робилося при Януковичі, до речі. Тоді чатували в кожухах взимку 2013-2014 вздовж лісу на Вишгород-штрассе», «Це ознака «з грязі – в князі», «Йому так спокійніше. Тому що він вже, напевно, сам себе шуга», «От дійсно народний!»,»Не такий як усі, – викликай таксі… в Ростов», – не вщухають обурення під постом Омеляна.

Однак в Офісі президента України Омеляна звинуватили у поширенні неправдивої інформації та роз’яснили ситуацію.

Там зазначили, що військовослужбовці Національної гвардії України згідно статті 1 Закону України «Про Національну гвардію України» охороняють громадський порядок і забезпечують безпеку кожного громадянина.

«Включаючи пана Омеляна, який розповсюдив повідомлення з інформацією, що не відповідає дійсності. Більш того, патрулі військовослужбовців НГУ забезпечують громадський порядок на інших трасах і дорожніх об’єктах», – зазначили представники ОПУ у коментарі OBOZREVATEL.

«До речі, безпеку президента України Володимира Зеленського забезпечується безперервно та цілодобово силами і засобами Управління державної охорони України відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», – додали в Офісі президента.