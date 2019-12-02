«Буде не за ваші гроші!» Зеленський пообіцяв знизити платіжки за тепло наполовину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд шукає рішення для зниження тарифів на опалення наполовину. Воно буде знайдено до зими 2021 року.

Про це він заявив в своєму відеозверненні, опублікованому на офіційному каналі українського лідера в Telegram.

«У нас була зустріч з урядом. Деякі вже бачили фрагменти цієї зустрічі – важлива зустріч з урядом на Банковій. Ми шукали рішення того, щоб взимку було зменшено платіжки за опалення. Це дуже важливо. І також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи майже наполовину», – заявив Зеленський.

За його словами, це буде дійсно окрема програма.

«Ми готуємо цю інформацію, готуємо етапи, що буде зроблено. Які кошти будуть виділені. І це точно буде не за ваші гроші», – підсумував український лідер.