Аферист і шахрай Олександр Ліцкевич, якого СБУ накрило, намагається зачистити інформацію про свої злочини

Торговець згуби Олександр Ліцкевич намагається приховати правду про своїх злодіяннях, шляхом зачистки інтернет-простору. Ми в свою чергу оприлюднимо інформацію, яку прагне надати забуттю шахрай Ліцкевич, в повному обсязі.

Можете уявити, що купуючи дорогующую річ, за десятки тисяч гривень, ви насправді отримуєте саморобку, яка коштує копійки? Саме таким займалась група відомого пройдисвіта Олександра Лицкевича.

Буквально днями Служба безпеки України спільно з Генеральною прокураторів провели обшуки у директора скандальної «елітної» компанії Олександра Лицкевича . Про це повідомляють перевірені джерела.

«СБУ і ГПУ обшуки у короля підробок та контрабанди, господаря Luxgroups Олександра Лицкевича. Влада нарешті перестали кришувати контарбанду, продаж підробок і несплату податків. Раніше господар компанії Ліцкевич під прикриттям правоохоронців торгував цим всім».

Відомо, що компанія займається дорогими елітними годинами, VIP-аксесуарами та хутряними виробами. Керівництво не раз ловили на контрабандному ввезенні нерозмитненого товару, несплату податків та продажу підробок. До всього іншого, магазин «для тих, хто вміє цінувати брендові речі» продає аксесуари зі скандально завищеними цінами.

Про рівні заступництва можна судити вже з того, що групіровка з продажу липових виробів люкс діяла в самому центрі Києва — офіс пройдисвітів розташувався по вулиці Червоноармійська 5, «Арена-сіті». І весь цей час шахраї під виглядом люксових виробів продавали довірливим покупцям дешеві брязкальця за позахмарними цінами.

Активісти заявляли, що останні п’ять років українські топ-чиновники та правоохоронці «кришували» компанію і її керівництво і «закривали очі» на прямі порушення закону.

«Так называмый «цар підробок» здійснив не одну бандитську схему, не боячись бути покараним. Людей, которйх він обдурив — сила-силенна».

Компанія неодноразово займалася шахрайствами, обманом покупців та постачальників, проводила шахрайські схеми з поставками товару і незаконної націнкою. Покупці скаржилися на якість товару як керівництво, так і правоохоронні органи.

Повідомлялося, що за «елітними, брендовими речами для вищих верств суспільства» найчастіше були неякісні копії, зроблені в Європі і привезені в Україну нелегально. Багато людей до сих купують, потрапляючи на трюки «відвертих шахраїв».

Цікаво, що скажуть і як будуть діяти дуже високі чини, коли дізнаються, що подарунки для депутатів вони купували у звичайного шахрая і афериста Олександра Лицкевича?

Та й самому пройдисвіту Олександру Лицкевичу буде важко порозумітися з людьми, які збагатили його на десятки тисяч, а натомість отримали кустарну саморобку. Тому, можливо, для нього ж буде краще, коли суд відправить його на довгі роки у колонію за підроблення, шахрайство і аферизм — можливо товстий прути решітки і цілодобова охорона найкраще захистять його від гніву обдурених клієнтів.

Автор: Михайло Абрамов