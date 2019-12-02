Прем’єр Британії пообіцяв жорсткі заходи після теракту в Лондоні

Після теракту на Лондонському мосту британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що його уряд посилить покарання для людей, засуджених за насильницькі злочини і тероризм.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це прем’єр Британії у неділю заявив у інтерв’ю BBC.

Напад в Лондоні у п’ятницю стався напередодні парламентських виборів, які відбудуться 12 грудня у Британії.

Джонсон сказав, що йому “обурливо й огидно” через те що, така таку небезпечну особу, як нападника на Лондонському мосту Усмана Хана, було звільнено з в’язниці після того, як він “відсидів лише вісім років”. Джонсон заявив, що його консервативний уряд планує змінити закон про відбування покарання.

“Ми збираємося виносити більш суворі вироки за серйозні сексуальні і насильницькі злочини… ми збираємося вжити заходів”, – сказав Джонсон.

Він звинуватив попередній лейбористський уряд в ухваленні “автоматичної схеми дострокового звільнення”, за якою Хана випустили раніше. За словами Джонсона, раніше достроково з в’язниці було звільнено 74 засуджених за тероризм.

Джонсон заявив, що в разі перемоги на виборах консерватори вкладуть “величезні суми” у боротьбу з тероризмом.

Хан був звільнений з в’язниці умовно-достроково рік тому після відбування покарання за участь у змові щодо вибуху на Лондонській фондовій біржі. Він відвідував конференцію про реабілітацію в’язнів, де й почав здійснювати напад.

28-річного юнака переслідували та затримали представники громадськості, які були озброєні вогнегасником та півтораметровим бивнем нарвала. Поліція застрелила Хана.

Атаку, що відбулася менш ніж за тиждень до проведення зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні, розглядають як тероризм.

Терористична організація “Ісламська держава” стверджує, що теракт на Лондонському мосту – справа рук одного з її бійців.