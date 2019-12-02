У Сирії підірвали бронеавтомобіль з російськими військовими

Російські військові підірвалися на міні в ході патрулювання сирійсько-турецького кордону. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на Міноборони.

Інцидент стався в понеділок, 2 грудня. Саморобна бомба спрацювала на шляху прямування бронеавтомобіля російських військових у сирійському місті Кобани. Троє військовослужбовців отримали легкі травми і удари — їх життю ніщо не загрожує. Бронеавтомобіль був пошкоджений в результаті вибуху.

У листопаді російсько-турецькі патрулі кілька разів піддавалися нападу місцевих жителів. Так, 8 листопада колони закидали камінням в місті Дерік, а 6 листопада — в районі Кобани.

1 листопада російські та турецькі військові почали перше патрулювання району сирійсько-турецького кордону. Військова поліція контролювала дві ділянки на заході і сході зони, в якій Туреччина проводила військову операцію проти курдських формувань.

22 жовтня президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган після шестигодинних переговорів домовилися про введення російської військової поліції і сирійських військовослужбовців в район кордону. Глава російського МЗС Сергій Лавров оголосив, що турецька військова операція «Джерело світу» на півночі Сирії припиняється.