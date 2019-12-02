Жир цуценят лайок. Недорого

«Собачий Жир. Дуже корисний. Виготовляємо з цуценят лайок, самі займаємося їх розведенням вже більше 15 років. За якість відповідаю! Доставка в будь-які регіони Росії поштою або транспортною компанією».

На порталі Avito з’явилося шокуюче оголошення. Якийсь Денис Сергійович відкрито продає жир цуценят лайок банками. 2500 рублів за півлітрову банку. Страшно уявити, скільки у нього в запасі цього «дефіцитного» кошти, і скільки знадобилося собак на його виготовлення, враховуючи, що продавець займається цим прибутковим, але незаконним бізнесом 15 років.

Тут не тільки у зоозахисників від жаху волосся заворушаться. Продавець спокійно заявляє про незвичайний товар і навіть з гордістю розповідає про його чудодійні властивості. Вийти на чоловіка не склало праці – під оголошенням вказано його номер телефону, адреса.

На нього вийшли ЗМІ, які вирішили надати розголосу цій ситуації.

– Так, я продаю собачий жир, – гордо заявив продавець. Під час розмови у нього заплітався язик.

– Звідки він у вас?

– А я звідки знаю? Ну, ось родичі розводять… Вони роблять для себе, а залишки я продаю. Хто знає – бере. Це для тих, у кого хворі легені. Якщо не знаєте, чому корейці так люблять їсти собак, почитайте в Інтернеті.

– Це ж жорстоко…

– Що значить – людяно чи ні? Ви свининку і говядинку їсте? Курятинку любите, напевно, так? Ви замислюєтеся про долю курятини?

– Одна справа курятина, інше – собака друг людини…

– З чого ви взяли? Для мене, наприклад, курка – друг людини. А взагалі, мені телефонують різні ***[ідіоти], грінпісівці. Але я вже звик. Я людина військова, мене цим не проб’єш.

– Мій продукт вилікував і врятував багато людей від смертельних хвороб. Не дай Бог, ваша дочка захворіє таким – недолікована бронхіт пневмонія або затяжний. Я подивлюся, як ви запрыгаете.

Аудіозапис розмови з Денисом Сергійовичем і його оголошення зацікавили поліцію. Якщо це справжній жир цуценят лайок, як зазначено в описі, то чоловікові загрожує покарання за фактом жорстокого поводження з тваринами (ст. 245 КК РФ).

Після гучного розголосу оголошення було заблоковано порталом Avito, але це не означає, що чоловік припинить мучити бідних цуценят. Хто знає, скільки ще в країні гицелів. Якщо нічого не робити, вони продовжать знущатися над тваринами на догоду собі та своєму гаманцю.