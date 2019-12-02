ЗМІ: Поліція встановила особу замовника вбивства Соболєва

Правоохоронці вийшли на замовника вбивства депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, в результаті чого загинув його трирічний син.

Про те повідомляє Українська правда з посиланням на власне джерело.

За його інформацією, на поточний момент правоохоронцям вдалося встановити особу замовника вбивства, готується його затримання.

Крім цього, було відзначено, що двоє затриманих малолітніх громадян були учасниками «Правого сектора».

Раніше голова Національної поліції повідомив, що затриманим виконавцям замаху 18 і 19 років. Також було оприлюднено фото ймовірного вбивці.