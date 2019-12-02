Отримував вказівки в Криму: СБУ знешкодила провокатора, який закликав до створення «Одеської народної республіки»

В Одесі співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який за вказівкою кураторів агітував за створення так званої «Одеської народної республіки».

Як повідомили в українській спецслужбі, одесит в аннексированном Криму контактував з особами, які обґрунтовано підозрюються у проведенні розвідувальної діяльності» щодо України.

Повідомляється, що затриманий в соціальних мережах «закликав до федералізації південно-східних регіонів країни, розміщував антиукраїнську інформацію, закликав до зміни меж території України і інспірував міжнаціональні конфлікти».

У агітатора під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність. Затриманому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.