По шию в каналізаційних стоках: у Києві дитина провалився в колектор на території лікарні

НП сталася 1 грудня на території Київської міської клінічної лікарні № 10, по вулиці 40-річчя Жовтня.

У незакритий каналізаційний колектор, який знаходиться з боку вулиці Голосіївській, провалилася дитина. Про це на сторінці групи «Сусіди. Голосіїв» в Facebook повідомив Артем Копишинский, що врятував дитину.

Артем Копишинский написав, що хлопчик 10-12 років гуляв з собакою у дворі лікарні, заліз на колектор з цікавості і звалився вниз:

«Я проходив повз, на іншій стороні вулиці, почув дитячий крик (на вулиці шумно від машин), побачив маленьку собаку, яка вторила ледь слышному дитячого плачу… Хлопчик стояв по шию у стоках. Здивований, як від страшного запаху дитина не втратив свідомість. Мені вдалося дістати бідолаху. Якби пройшло трохи більше часу, невідомо, чим закінчилася б історія. Температура на дворі +1, а та сторона вулиці не завжди людна.

Батьки, розкажіть про дітям і нагадайте про елементарні заходи обережності!»

У Державній службі з надзвичайних ситуацій про цьому разі не знали. У всякому разі співробітник прес-служби відомства Олександра Макушенко повідомив нам, що рятувальників за вищевказаною адресою ніхто не викликав.

Тим часом в інтернеті цей випадок викликав бурю обурення. Кілька користувачів заявили, що в цей колектор скидаються відходи з моргу 10-ї лікарні. Інші радили Артему Копишинскому поскаржитися на халатність лікарні в Київську міськадміністрацію. Чоловік відповів, що вже зробив це, і його скарга була зареєстрована.

Щоб з’ясувати реакцію адміністрації медустанови, «ФАКТИ» зателефонували у приймальні головлікаря.

— Не було у нас такого випадку, — безапеляційно заявила виконуюча обов’язки головного лікаря Київської міської лікарні № 10 Ірина Редько. — І щодо того, що в цьому колекторі стік з моргу — теж неправда. Всі відходи звідти ми зберігаємо в холодильниках, у спеціальних контейнерах, а потім вивозимо в крематорій.

На питання про те, що вона, як керівник медустанови, збирається зробити, щоб надалі уникнути подібних подій, Ірина Сергіївна розлютилася:

— Чому це я повинна тут з вами говорити по телефону і звітувати, як працює лікарня? У мене немає часу на розмови.

«ФАКТИ» будуть стежити за розвитком цієї історії і повідомлять про те, які заходи щодо каналізаційного колектора прийняла столична мерія.