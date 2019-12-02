В Україні зріс продажів нових авто

Із січня по листопад 2019 року в Україні було придбано та зареєстровано 79,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за 11 місяців 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації автовиробників України (Укравтопром).

“Всього з початку року українці придбали і поставили на облік 79,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року”, – йдеться у повідомленні.

Так, у листопаді в Україні придбали та поставили на облік 8 565 нових легкових автомобілів, що на 17% більше порівняно з листопадом 2018 року, проте на 4% менше, ніж у жовтні цього року.

В асоціації зазначають, що у листопаді найполярнішою маркою стала RENAULT: за місяць в Україні було зареєстровано 1 751 автомобіль цієї марки – вдвічі більше, ніж рік тому.

Також за рік зріс попит на автомобілі марки TOYOTA, яких у листопаді було придбано 1 254 одиниці, що на 66% вище показників минулорічного листопада.

Третє місце за популярністю серед українських споживачів посіли авто марки KIA, яких за місяць було придбано 753 одинці, що на 21% більше, ніж за минулорічний листопад.