На Чукотці бродить ведмідь з написом Т-34

В інтернеті з’явилося відео, на якому видно білий ведмідь, у якого на боці чорною фарбою написано Т-34.

По кадрам зрозуміло, що ролик знятий на камеру телефону з використанням зуму, оскільки картинка дуже нестійка.

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Публікація від ІА Вельми (@vesma.today) 1 Грудня 2019 о 7:22 PST

Науковий співробітник Лабораторії екології ссавців Інституту біологічних проблем Півночі ДВО РАН Анатолій Кочнєв зазначив, що напис на тваринний небезпечна: тепер хижакові буде важко маскуватися і полювати.

Також фахівці припускають, що таким дивним чином місцеві жителі можуть намагатися відлякати ведмедів від своїх будинків.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», із-за змін клімату середовище проживання білих ведмедів скорочується, і вони змушені близько підходити до житла людини.

За матеріалами «Кореспондент»

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