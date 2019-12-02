На Чукотці бродить ведмідь з написом Т-34

В інтернеті з’явилося відео, на якому видно білий ведмідь, у якого на боці чорною фарбою написано Т-34.
По кадрам зрозуміло, що ролик знятий на камеру телефону з використанням зуму, оскільки картинка дуже нестійка.
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Науковий співробітник Лабораторії екології ссавців Інституту біологічних проблем Півночі ДВО РАН Анатолій Кочнєв зазначив, що напис на тваринний небезпечна: тепер хижакові буде важко маскуватися і полювати.
Також фахівці припускають, що таким дивним чином місцеві жителі можуть намагатися відлякати ведмедів від своїх будинків.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», із-за змін клімату середовище проживання білих ведмедів скорочується, і вони змушені близько підходити до житла людини.
За матеріалами «Кореспондент»
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