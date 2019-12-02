Потрійне лобі: сімейство Кличко не готовий відмовитися від будівлі в центрі Києва

У столиці тривають розгляди з приводу нецільового використання об’єкта комунальної власності по вул. Б. Хмельницького, 34-Б, Б’. З 2013 року приміщення за цією адресою орендує явно пов’язане зі столичним градоначальником ТОВ “Альтернатива”.

Комісія Київради з питань власності нещодавно зафіксувала, що будівля, в якій повинні бути розташовані бібліотека і музей, насправді використовується під кухню (оренда повинна коштувати набагато дорожче) сусідньої готелем “11 Mirrors”, що належить братові столичного мера – Володимиру Кличку. Незважаючи на вимоги членів зазначеної комісії, Департамент комунальної власності Київської міськдержадміністрації (КМДА) не поспішає застосовувати штрафні санкції або “виселяти” недобросовісного орендаря. При цьому, договір оренди ще й збираються продовжити.

Як стало відомо KV, 19 листопада 2019 року комісія Київради з питань власності розглянула протокол виїзного засідання робочої групи від 10 вересня 2019 року по перевірці цільового використання нерухомого об’єкта на вул. Б. Хмельницького, 34-Б, Б’.

Хронологія подій

23 жовтня 2013 року Київрада ухвалила рішення №420/9908, згідно з яким зазначена будівля площею 1419,3 кв. м. було передано в оренду ТОВ “Альтернатива” (**) на термін 2 роки 364 дні. 19 грудня того ж року між ТОВ “Альтернатива” та Департаментом комунальної власності Київської міськдержадміністрації (КМДА) (*) був укладений договір оренди, а 30 грудня 2016 року він був продовжений ще на 3 роки.

Тоді столична влада і орендар визначили, що в даних приміщеннях будуть розташовані бібліотека і музей. Однак, ні перший заклад, ні друге в даному будинку так і не були відкриті. Ситуація отримала цікаву забарвлення.

Як стало відомо KV з публікації на сайті ТСН від 23 червня 2019 року, приміщення будівлі по вул. Б. Хмельницького, 34-Б, Б’ нібито активно використовувалося готелем “11 Mirrors” (“11 Дзеркал”), яка знаходиться поруч. “Пікантності” цієї ситуації додав той факт, що згадана готель належить Володимиру Кличку – брату мера Києва Віталія Кличка.

“Можна місяцями розкривати схеми, вишукувати документи. А можна просто прийти на місце злочину. І все стає зрозумілим. Все просто – у цій бібліотеці київської добре помістилася кухня і склад готелі Володимира Кличка”, – повідомляли журналісти ТСН.

26 липня 2019 року комісія Київради з питань власності створила робочу групу, яка повинна була вивчити дані факти. До неї увійшли голова зазначеної вище комісії Леонід Антоненко і член комісії Юрій Вахель (обидва – депутатська група “Київська команда”). Виїзне засідання робочої групи відбулося 10 вересня 2019 року.

А вже 30 вересня 2019 року ТОВ “Альтернатива” звернулася до комісії Київради з питань власності з листом про продовження договору оренди, який закінчується в кінці нинішнього року.

Орендар повідомляв, що планує відкрити в цій будівлі “Музей спортивної слави України”, і просив відновити пропущений строк подання заяви про продовження договору оренди. Мова йшла про те, що ТОВ “Альтернатива” не звернулася до Київради з відповідною заявою за три місяці до закінчення строку оренди, тому комісія з питань власності повинна була визнати, що таке процедурне порушення було допущено з поважних причин.

Висновок столичної влади

19 листопада 2019 року, в ході засідання комісії Київради з питань власності, Юрій Вахель підтвердив, що, за станом на 10 вересня, приміщення першого поверху по вул. Б. Хмельницького, 34-Б, Б’ використовувалися не за призначенням.

“Ми виявили там людей в уніформах готелю “11 Mirrors”, бенефіціарним власником якого є Володимир Володимирович Кличко, брат керівника міста. Також було зафіксовано багато дорогого устаткування для приготування їжі. Приміщення було взято в оренду юридичною особою під бібліотеку або музей. Ми з’ясували, що приміщення не використовувалося за цільовим призначенням. Я вважаю, що договір оренди або не потрібно продовжувати, або потрібно розірвати”, – зазначив Юрій Вахель і додав, що за порушення умов договору оренди повинна наступати відповідальність.

Голова комісії Київради з питань власності Леонід Антоненко нагадав, що ще 26 липня 2019 року комісія доручила Департаменту комунальної власності КМДА направити ТОВ “Альтернатива” лист про припинення договору оренди. Крім того, департамент повинен був вимагати від орендаря звільнити приміщення. Також чиновники повинні були запропонувати ТОВ “Альтернатива” позначити реальне цільове призначення об’єкта оренди.

Остання міра потрібна була для того, щоб зобов’язати орендаря платити “справжню” орендну плату, а також компенсувати недоплачену орендну плату за роки використання об’єкта не за цільовим призначенням. Адже орендні ставки для комунальних об’єктів, які використовуються під розміщення закладів громадського харчування (кафе, ресторан, столові), значно вище орендних ставок, які застосовуються для закладів культури (бібліотеки і музеї).

Однак, за словами Леоніда Антоненко, Департамент комунальної власності КМДА виконав лише перші два пункти. Та й то – чиновники ще не дочекалися від орендаря відповіді. А що стосується пропозиції про перерахунок орендної ставки, то працівники профільного департаменту КМДА і зовсім не стали обтяжувати себе його виконанням.

“Очевидно, що там відбуваються порушення. Я вважаю, що таке клопотання (про поновлення пропущених строків – KV) потрібно відхилити, щоб відновити правовий порядок. Люди нахабно порушують умови оренди. Я вважаю, що департамент не виконав наші доручення, проігнорував рішення комісії. Державне бюро розслідувань (ДБР) має зробити певні висновки. Не вбачаються в діях департаменту перевищення посадових повноважень?”, – задався питанням Леонід Антоненко.

У свою чергу, член комісії Михайло Іщенко (фракція “Солідарність”) виступив на захист ТОВ “Альтернатива”. На його думку, депутати не можуть стверджувати, що орендар порушував умови договору оренди щодо цільового призначення об’єкта. Адже, як зазначив Михайло Іщенко, довгий час депутати не могли потрапити в цей будинок. Крім того, він запропонував диференціювати орендні ставки по даному об’єкту, тобто стягувати різну орендну плату за використання різних приміщень у зазначеному будинку.

В кінцевому підсумку комісія Київради з питань власності не підтримала пропозицію Леоніда Антоненко про відмову ТОВ “Альтернатива” у відновленні пропущеного строку на продовження договору оренди. При цьому, комісія і не підтримала відновлення строків. Чіткого рішення по зазначеному питанню зафіксовано не було.

“Я змушений констатувати, що комісія не здатна виконати елементарні вимоги законності. Якщо певні орендарі мають братів, які керують цим містом, то для них, напевно, існує окремий звід правил. Я думаю, коли виборці віддають за нас голоси, вони не дають нам мандат на те, щоб брати мерів мали одні правила, а все решта – інші”, – заявив голова профільної комісії.

Невдала приватизація

Як повідомляла KV, 14 березня 2019 року Київрада зі скандалами затвердив перелік з 31 об’єкта комунальної власності, які підлягають приватизації. Серед інших в цей список потрапила і будівля по вул. Богдана Хмельницького, 34-Б, Б’. Дана будівля поки ще не змінило власника лише тому, що ситуацією навколо його можливої приватизації зацікавилися правоохоронці.

23 липня 2019 року ДБР відкрило кримінальне провадження за №62019100000000944 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Дану справу було порушено за заявою директора ТОВ “Капітал” (***) Лариси Гетьман-Гнидунец. Ця фірма займала зазначену будівлю до часів ТОВ “Альтернатива”.

У своїй заяві в ГБР Лариса Гетьман-Гнидунец повідомила, що посадові особи КМДА за попередньою змовою з якимось народним депутатом України і службовими особами приватного сектора господарювання “вчинили дії, спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києва”. Мова йшла як раз про будівлі по вул. Богдана Хмельницького, 34-Б, Б’.

30 липня 2019 року Печерський районний суд наклав арешт на зазначений об’єкт.

В той же день, 30 липня 2019 року, завершився аукціон з продажу цього об’єкта. В результаті торгів перемогло ТОВ “Віт-Плюс” (****), яка запропонувала за цей будинок 37,12 млн гривень. Засновником цієї компанії виступає Володимир Кличко. Конкурентом “Віт-Плюс” на торгах виступило ТОВ “Альтернатива”.

Однак, у зв’язку з арештом будівлі договір купівлі-продажу так і не був укладений.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Альтернатива” зареєстровано в лютому 2004 року. Розмір статутного капіталу – 5 млн гривень. Керівником компанії значиться Олексій Гнатенко, а кінцевим бенефіціаром Сергій Боярчуков. Останній зараз значиться одним із власників юридичної компанії “Боярчуков, Алексєєв і партнери”. А раніше співвласником зазначеної юридичної компанії був Сергій Алексєєв – народний депутат минулого скликання Верховної Ради від “БПП-Солідарності”.

Зазначимо, до вересня 2013 року керівником ТОВ “Альтернатива” було зазначено Валерій Аракчеєв, який був чи досі є керуючим деяких компаній, пов’язаних з ще одним народним депутатом від “БПП-Солідарності” – Валерієм Іщенко.

У свою чергу, відомо, що Сергій Алексєєв – хороший друг братів Кличків: він був чи досі є Почесним президентом “Офіційного фан-клубу братів Кличко” (*****).

ТОВ “Віт-Плюс” було зареєстровано в березні 2004 року. Керівником компанії вказана Анджела Погасій, засновником – компанія з обмеженою відповідальністю “Трейдмол Холдінгс ЛТД” (Кіпр), кінцевим бенефіціаром – Володимир Кличко. ТОВ “Віт-Плюс” зареєстровано за адресою знаходження готелю “11 Mirrors” – вулиця Богдана Хмельницького, 34-А. Розмір статутного капіталу – 100 тис. гривень.

ТОВ “Капітал” було зареєстровано у липні 1999 року. Керівником компанії вказана Лариса Гетьман-Гнидунец, засновниками – житель Калинівки Київської області Віталій Гнидунец і житель столиці Олександр Гнидунец. Фірма юридично перебуває у Києві. Розмір статутного капіталу – 658,2 тис. гривень.

Зазначимо, Департамент комунальної власності КМДА з 5 листопада 2014 року очолює Андрій Гудзь.

Роботу цього департаменту курирує заступник голови КМДА Володимир Слончак.

* Департамент комунальної власності КМДА (код ЄДРПОУ: 19020407)

** ТОВ “Альтернатива” (код ЄДРПОУ: 32769820)

*** ТОВ “Капітал” (код ЄДРПОУ: 30437346)

**** ТОВ “Віт-Плюс” (код ЄДРПОУ: 32856677)

***** ГО “Офіційний фан-клуб братів Кличків (код ЄДРПОУ: 38005089)

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