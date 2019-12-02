Стефанчук назвавши президентські законопроєкти, які Рада має терміново розглянути

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламент ухвалити у першому читанні законопроєкти щодо внесення змін до Конституції, щодо яких Конституційний Суд прийняв позитивні висновки і передавши до парламенту.

Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, повідомляє кореспондент “Укрінформу”.

“Вже цього тижня повертаються нам з Конституційного Суду з позитивними висновками рішення щодо змін до Конституції. Вони включені до порядку денного, але треба вже прийняти, щоб ми могли наступної сесії 300-ма голосами затвердити їх”, – сказавши Стефанчук.

Окрім того, за його словами, протягом попередніх двох тижнів парламентарії працювали над змінами до Регламенту, а також спільно з Міністерством юстиції напрацьовувався законопроєкт про закони та нормативно-правові акти, який має стати “законодавчою основою, абеткою для подальшого нормопроєктування в державі, якої не було 28 років”.

Перший віцеспікер, який також є представником Президента у ВР, звернув увагу на необхідність розгляду і ухвалення тих законопроєктів, які визначені Президентом як невідкладні, зокрема №№1209 і 1210 – так званих законів про деолігархізацію, деофшоризацію, адже, за словами Стефанчука, це “надвичайно важливий процес, який треба започаткувати”.

“Це також законопроєкт 2314 за процесуальних фільтрах для того, щоб запустити нормальну роботу Верховного Суду”, – додав Стефанчук.

Перший віцеспікер також заявив на важливості розглянути питання щодо демонополізації.