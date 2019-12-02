У Раді ще немає подань на зняття недоторканості з Порошенка і Федини

Верховна Рада не отримувала поки подань від Генеральної прокуратури на притягнений до кримінальної відповідальності 5-го президента Петра Порошенка і народної депутатки від «Європейської солідарності» Софії Федини.

Про це сказавши Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу в понеділок, повідомляє “Укрінформ”.

«Станом на сьогодні таких подань ще не було», – зазначив спікер.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань підготувало повідомлення про підозру народному депутату Софії Федині за погрози президенту.

Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту Петру Порошенку.

Окрім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнений до кримінальної відповідальності п’ятдесят п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Проєкт повідомлення про підозру Петру Порошенку, яку Державне бюро розслідувань направив до ГПУ, в пресслужбі п’ятдесят п’ятого Президента України считают російським замовленням на заподіяння шкоди його репутації.