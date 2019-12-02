«На велосипеді від президента Естонії»: нове відео з захеканим Зеленським розсмішило мережа

Нове відеозвернення президента України Володимира Зеленського стало приводом для жартів у мережі.

Зокрема, журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці в Facebook звернув увагу на те, що ролик український лідер записав, займаючись на біговій доріжці в спортзалі.

«Президент чомусь вважає, що при запису відеозвернень йому неодмінно повинно бути складно і люди повинні це бачити», – вважає Ткач.

Він жартома запропонував кілька нових ідей і локацій для наступних звернень президента:

на скелі;

рубаючи дрова;

у переході метро «Палац спорту, Льва Толстого» в годину пік;

закриваючи консервацію;

відкриваючи консервацію;

на касі в mcdonald’s на Вокзальній.

У коментарях до посту користувачі запропонували свої варіанти нового відео. «В Житомирі», «Не в Житомирі, а в Смілі – для повноти експерименту», «В маршрутці», «На газелі від Кривого Рогу до Кропивницького», «Під час натирання на тертці цибулі», «Верхи на велосипеді-подарунок від президента Естонії», – пишуть в мережі.

«Може, це для прикладу здорового способу життя?» – зазначив один з користувачів.

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Скріншот