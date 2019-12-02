Тимошенко закликала українців об’єднатися для захисту країни від маріонеткової влади Зеленського

«Батьківщина» вимагає від влади винести на розгляд Верховної Ради і ухвалити закон про всеукраїнський референдум. І відразу ж після цього призначити референдум з питання розпродажу української землі.

Про це заявила сьогодні лідер партії «Батьківщина» під час Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, передає прес-служба.

«Питання землі — це не те питання, яке президент може приймати одноосібно, або його оточення, або навіть його кишенькова більшість у парламенті. Таке рішення може приймати лише народ», — підкреслила Юлія Тимошенко.

На думку лідера «Батьківщини», президент Зеленський блокує «земельний референдум», бо добре знає, що три чверті українців будуть проти розпродажу українських сільськогосподарських земель.

«У мене немає сумнівів, що президенту і його оточенню відомо, що якби питання було винесено на референдум, то 75% людей проголосували б проти цього. Тому спочатку референдум, а потім будь-які закони», — додала Юлія Тимошенко.

У той же час вона застерегла владу від спроб фальсифікувати парламентські слухання щодо земельного питання, які призначені на 4 грудня. Політик закликала дати слово з трибуни Верховної Ради реальним фермерам, а не «кишеньковим ораторам».

«На парламентські слухання повинні бути допущені люди, які безпосередньо мають відношення до землі. Треба у них запитати, чи продавати землю. Припиніть ці афери і авантюри!», — зазначила лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко нагадала про те, що в даний час Конституційний Суд розглядає подання «Батьківщини» про неправомірність голосування за закони про землю без проведення всеукраїнського референдуму з цього питання. І попередила, що всі, хто причетний до спроби протягнути рішення про розпродаж землі в інтересах міжнародних корпорацій, будуть нести відповідальність.

«Я хочу попередити всіх аферистів і шахраїв, які сьогодні просовують питання продажу сільськогосподарської землі без волі народу — це кримінальна справа, і всі ви будете притягнуті до відповідальності», — резюмувала Юлія Тимошенко.

…

Команда «Батьківщини» гуртуватиме всіх небайдужих українців, готових протидіяти планам влади з розпродаж з молотка сільськогосподарської землі.

Про це Юлія Тимошенко заявила сьогодні на брифінгу за підсумками Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і комітетів.

«Нам потрібно зараз згуртуватися всім. Усвідомити, що нас зіштовхнули в прірву і, об’єднуючись, змінити цю реальність. Ми повинні стати єдиною командою і не дозволити владі розпродати країну», — заявила політик.

Юлія Тимошенко ініціювала створення штабів, які об’єднають аграріїв і всіх, хто розуміє небезпеку владної авантюри і готовий «конституційними засобами захищати землю».

«Зараз потрібно боротися, як ніколи, не опускати рук, а навпаки — мобілізуватися і усвідомити всі загрози», — закликала вона.

За словами лідера «Батьківщини», в країні повинен як можна швидше пройти всеукраїнський референдум, адже тільки громадяни можуть визначити майбутнє землі. Влада повинна запитати людей, чи вони хочуть розпродати головне національне багатство глобальним корпораціям, або залишити землю у власності держави, розбудовуючи власну аграрну галузь, переконана Юлія Тимошенко.

«Прибуток, який може приносити наша земля повинна належати українцям, а не олігархам, агрохолдингам і зовнішнім спекулятивним корпораціям. Ніякої продажу землі не повинно бути, як мінімум до закінчення війни і до створення за прикладом Польщі 1,5 мільйонів фермерських господарств, яких сьогодні в Україні лише 28 тисяч», — підкреслила лідер фракції.

Юлія Тимошенко очікує, що найближчим часом Конституційний Суд винесе рішення за поданням «Батьківщини» і встановить неправомірність голосування парламентом будь-яких «земельних» законів до проведення відповідного всеукраїнського референдуму.

«Сподіваємося, що в українській державі зберігся хоча б один орган, який не поглинула тотальна і всеосяжна маріонеткова влада Зеленського. І, якщо Конституційний Суд розуміє всю небезпеку, що стоїть перед Україною, то ми чекаємо від нього невідкладного прийняття рішення, яке зможе зупинити процес втрати Україною суверенності і незалежності разом з 72% нашої території», — заявила лідер «Батьківщини».