Справа Звіробій і Федини — це катастрофічна помилка нової влади, — Касьянов

Зеленському слід зрозуміти, нарешті, що 73% тих, хто проголосував за нього, голосували не персонально за Володимира Олександровича, а персонально проти Петра Олексійовича.

Справа Звіробій і Федини — це катастрофічна за наслідками помилка нової влади.

Таке переконання висловив сьогодні у Фейсбуці громадський активіст і волонтер Юрій Касьянов.

У той час, коли суспільство розколоте з питання війни і миру, коли не переслідуються зрадники, сепаратисти, корупціонери і просто бандити, займатися такою відвертою нісенітницею, роздмухувати пожежу з дрібної образи, — це значить розгойдувати човен, і рубати сук, на якому сидиш.

Зеленському слід зрозуміти, нарешті, що 73% тих, хто проголосував за нього, голосували не персонально за Володимира Олександровича, а персонально проти Петра Олексійовича.

Голосували за справедливість, законність і чесну політику. А не за всяку фігню.

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Волонтер і учасниця АТО Маруся Звіробій сьогодні відмовилася заходити в кабінет слідчого Державного бюро розслідувань.

Про це вона розповіла під будівлею ДБР, куди її викликали на допит, передає LB.ua.

«Я привіталася в коридорі, але поки вони не зроблять все законно, не напишуть виклик так, як вони за законом повинні вказати інформацію, я в той кабінет не зайду. Нехай навчаться працювати в цій структурі», – заявила волонтер.

Звіробій також розповіла, що слідчий – «хороший хлопець», але його начальник «діє по бєспрєдєлу».

«Мені залишили незрозумілий для мене виклик, коли обшукували. Там не вказано мій статус, тобто я не є підозрюваною, свідком або суб’єктом якогось кримінального провадження. Будь – теж незрозуміло. Незрозуміло, на яку слідчу дію мене викликають – допит, вручення підозри, що це? Це грубе порушення закону», – пояснила вона.

Звіробій доповнила, що поки виклик на допит не напишуть офіційно, в ГБР вона не прийде. Волонтер додала, що оформила звернення в канцелярії з вимогою прописати її статус і назвати виробництво, в рамках якого її викликали.

Звіробій також повідомила, що їй не повернули іграшку її дочки – пістолет, який вилучили під час обшуку. Активісти, які прийшли підтримати Звіробій під ДБР, принесли з собою іграшкову «зброя».

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